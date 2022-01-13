Дивеев объяснил, почему несколько футболистов ЦСКА стали блондинами

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев ответил на вопрос о том, почему некоторые игроки команды покрасили волосы в белый цвет.

Блондинами из отпуска вернулись Иван Обляков, Константин Кучаев и Игорь Дивеев.

«Договорились после Тулы, что покрасимся. Нет, не было спора, просто договорились. В команде немного подкалывают, дали новую темку команде для шуток. Каких-то особо запоминающихся шуток не было», — цитирует Дивеева пресс-служба ЦСКА.

После 18 туров РПЛ ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков.