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Сегодня, 21:25

Дивеев объяснил, почему несколько футболистов ЦСКА стали блондинами

Виктория Кравченко

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев ответил на вопрос о том, почему некоторые игроки команды покрасили волосы в белый цвет.

Блондинами из отпуска вернулись Иван Обляков, Константин Кучаев и Игорь Дивеев.

«Договорились после Тулы, что покрасимся. Нет, не было спора, просто договорились. В команде немного подкалывают, дали новую темку команде для шуток. Каких-то особо запоминающихся шуток не было», — цитирует Дивеева пресс-служба ЦСКА.

После 18 туров РПЛ ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков.

Источник: https://t.me/pfccskamoscow/4854
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