На вторую половину сезона РПЛ заявлены футболисты из 55 стран

По итогам второго регистрационного периода для участия в РПЛ сезона-2023/24 заявлено 766 футболистов, сообщает департамент проведения соревнований РПЛ.

При этом отмечается, что всего в чемпионате России на данный момент числятся футболисты из 55 стран. Среди них 593 россиянина.

Без учета России в РПЛ больше всего игроков, имеющих спортивное гражданство Бразилии (25). На втором месте по этому показателю располагаются представители Белоруссии (15), на третьем — футболисты с сербским паспортом (13). В топ-6 также входят армяне (9), аргентинцы (8) и игроки из Боснии (8).