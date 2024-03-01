Клубы РПЛ чаще всего подписывали полузащитников этой зимой

В зимнее трансферное окно сезона-2023/24 клубами РПЛ было подписано 272 полузащитника, сообщает Департамент проведения соревнований РПЛ.

Это самый высокий показатель среди всех амплуа (36 %). При этом средний возраст полузащитников составляет 22 года. 209 из них являются россиянами.

На втором месте по итогам второго регистрационного периода располагаются защитники (259, 34 %), на третьем — нападающие (150, 19%). Меньше всего командами РПЛ было подписано вратарей (85, 11%).

Зимнее трансферное окно в России официально закрылось в ночь с 22 на 23 февраля.