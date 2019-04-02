14:14 | Футбол — РПЛ

На "ВТБ Арене" выравнивают поле и вывозят лишний грунт

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На стадионе московского "Динамо" "ВТБ Арене" идет процесс выравнивания поля и вывоз лишнего грунта, сообщает официальный Инстаграм бело-голубых. Вчера, 1 апреля, рабочие приступили к замене газона.

Один из болельщиков написал следующий комментарий: "Давайте сразу контакты нового агронома, чтобы было потом с кого болельщикам спросить".

Пресс-служба "Динамо" ответила: "Информация о подрядчике будет доступна в ближайшее время. Следите за новостями".

Ранее директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин сообщил, что бело-голубые смогут провести один из матчей этого сезона на "ВТБ Арене".

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