На стадионе московского "Динамо" меняют газон

На домашнем стадионе московского "Динамо" "ВТБ Арене" приступили к работам по замене газона.
Предполагалось, что стадион откроется 10 марта матчем чемпионата России "Динамо" – "Спартак" (0:1), однако поле арены не было допущено к проведению игр. Встреча "Динамо" с "Локомотивом" (0:1) также прошла в другом месте – "Арена Химки".
Ранее директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин сообщил, что бело-голубые смогут провести один из матчей этого сезона на "ВТБ Арене".
Чемпионат России по футболу, РПЛ: турнирная таблица, календарь по датам, расписание и результаты матчей
1 апреля 2019 г.
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