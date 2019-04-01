На стадионе московского "Динамо" меняют газон

На домашнем стадионе московского "Динамо" "ВТБ Арене" приступили к работам по замене газона.

Предполагалось, что стадион откроется 10 марта матчем чемпионата России "Динамо" – "Спартак" (0:1), однако поле арены не было допущено к проведению игр. Встреча "Динамо" с "Локомотивом"​ (0:1) также прошла в другом месте – "Арена Химки".

Ранее директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин сообщил, что бело-голубые смогут провести один из матчей этого сезона на "ВТБ Арене".

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