На ТВ показали офсайдную линию в моменте с первым голом ЦСКА в ворота «Рубина»

Во время ТВ-трансляции матча 22-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Рубин» показали офсайдную линию в моменте с голом хавбека красно-синих Юсуфа Языджи.

Момент с забитым мячом 25-летнего турецкого футболиста на 5-й минуте игры ЦСКА — «Рубин» проверял ВАР. В итоге было принято решение гол засчитать.

«СЭ» на своем сайте ведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Рубин». Игра проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

К 31-й минуте матча с «Рубином» ЦСКА ведет в счете — 4:0.