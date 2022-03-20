У ЦСКА в матче с «Рубином» забили все четыре новичка

У ЦСКА в матче с «Рубином» забили все четыре новых футболиста

У ЦСКА в первом тайме матча 22-го тура РПЛ с «Рубином» (4:0) забили все четыре новых футболиста.

Счет открыл на 5-й минуте Юсуф Языджи, спустя 6 минут гол в ворота казанцев забил Жан-Филипп Гбамен. На 22-й минуте отметился Хесус Медина, на 26-й — Хорхе Карраскаль.

Все четыре футболиста перешли в московский клуб в зимнее трансферное окно. ЦСКА на данный момент занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» идет на 10-й строчке.