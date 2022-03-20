20 марта «Сочи» на своем поле сыграет с «Крыльями Советов» в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Фишт», начало — в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет на своем сайте онлайн-трансляцию матча «Сочи» — «Крылья Советов». Видеотрансляцию игры в прямом эфире покажут на канале «Матч Премьер». Она начнется в 16.25.

«Сочи» с 38 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Самарский клуб располагается на 8-й строчке с 29 баллами.

13 марта сочинцы сыграли вничью с «Химками» (0:0) в РПЛ, а «Крылья Советов» поделили очки с «Зенитом» — 1:1.