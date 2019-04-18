На суде Кокорина и Мамаева изучают видео избиения Соловчука. Реакция подсудимых – от смеха до полной серьезности

На заседании Пресненского суда Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева во второй раз по ходу процесса приступили к изучению видеозаписей двух инцидентов утром 8 октября 2018 года.

Кокорин, Мамаев, брат форварда "Зенита" Кирилл Кокорин и друг полузащитника "Краснодара", детский тренер Александр Протасовицкий обвиняются по статьям УК РФ "побои" и "хулиганство". Они стали участниками двух драк в центре Москвы утром 8 октября 2018 года, в первой у ночного клуба пострадал водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, во второй – в кафе чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

– Давайте посмотрим там, где целуются! – предложил перед началом демонстрации записи Кирилл Логинов, отчим Александра Кокорина и отец его брата. Видимо, подразумевая видео из кафе "Кофемания".

После этого в зале включили запись драки компании с Соловчуком у клуба "Эгоист" и гостиницы "Пекин" на 2-й Брестской улице Москвы. Адвокаты и гособвинение начали спор о том, кто первый ударил – Соловчук или Мамаев.

– Драку раздули, – говорит адвокат Ромашов.

– Не дай бог вам оказаться в такой драке, – парирует прокурор Тарасова.

– Да оказывались, чего уж, – отвечает адвокат Ромашов. – Если бы профессиональные футболисты били, то были бы гематомы.

– Убили бы! – добавляет адвокат Стукалова.

– А можно помолчать? Я сейчас предоставляю доказательства, – пресекает прокурор. – Я думаю, всем очевидно, кто выражает агрессию.

– Кроме вас, никто, – отвечает адвокат Барик.

В конце первой записи после драки с Соловчуком видно, как Мамаев и Кирилл Кокорин разбивают двери машины шофера. При этом Кокорин-младший в боксе для подсудимых улыбается, все остальные – серьезны.

Следом демонстрируется запись видеорегистратора автомобиля ведущей Первого канала, за который отвечал Соловчук. Публика в зале говорит, что первый ударил именно водитель.

– Кого вы хотите переубедить? Прокурора? Которая хочет доказать обратное? – замечает адвокат Стукалова, после чего в боксе для заключенных вместе с Кокориным-младшим смеется Протасовицкий.

– Посмотрите, они стоят шатаются, Протасовицкий вообще никакой, – комментирует состояние подсудимых на видео прокурор.

– Хочу заметить, что была фраза "Почему ты назвал Кокорина петухом?" И из видео понятно, что никакого сговора не было, – говорит адвокат Ромашов.

Адвокат Бушманов добавляет, что первым бил именно Соловчук.

– На одном моменте Соловчук сказал: "Это мое личное мнение". Потом на вопрос Кокорина отвечает: "Лично мне – нет", – говорит адвокат Барик.

– Этого не слышно, это он прочитал по губам. По поводу удара я скажу в прениях, – обещает прокурор.

Во время разборки к компании подошли двое прохожих – и попытались вмешаться. С ними вел диалог Мамаев.

На видео Протасовицкий ведет Соловчука и всех ограждает от него фразой "Один на один, ты з***", а потом бьет в лицо. В этот момент подсудимые не смеются, все снова серьезны. (Дмитрий Зеленов, Илья Егоров)

Суд Кокорина и Мамаева. Новый день. Live!