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Сегодня, 15:57

На содержание стадиона «Фишт» ежегодно выделяется 800 миллионов рублей

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

В Министерстве спорта Краснодарского края рассказали, сколько обходится содержание стадиона «Фишт» в Сочи.

На эксплуатацию объекта из регионального бюджета выделяется около 800 миллионов рублей. Из них 280 миллионов уходит на эксплуатационные расходы, а 500 миллионов — в качестве налога на имущество и на землю.

Содержание стадиона «Солидарность Самара Арена» обходится в 274 миллиона рублей. Большая часть суммы (182 миллиона) выделяется из федерального бюджета.

Источник: https://tass.ru/sport/15130147?
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