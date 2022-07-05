На содержание стадиона «Фишт» ежегодно выделяется 800 миллионов рублей

В Министерстве спорта Краснодарского края рассказали, сколько обходится содержание стадиона «Фишт» в Сочи.

На эксплуатацию объекта из регионального бюджета выделяется около 800 миллионов рублей. Из них 280 миллионов уходит на эксплуатационные расходы, а 500 миллионов — в качестве налога на имущество и на землю.

Содержание стадиона «Солидарность Самара Арена» обходится в 274 миллиона рублей. Большая часть суммы (182 миллиона) выделяется из федерального бюджета.