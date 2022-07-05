Саплинов не продолжит карьеру в «Торпедо». В «Ростове» футболист играть тоже не будет

Агент Андрей Талаев заявил, что полузащитника Александра Саплинова в предстоящем сезоне не будет ни в «Торпедо», ни в «Ростове».

Прошлый сезон 24-летний полузащитник «Ростова» Александр Саплинов отыграл на правах аренды в «Уфе». В «Торпедо» он был на просмотре.

— Саплинов не останется в «Торпедо», — заявил «РБ Спорт» представитель футболиста. — Это совместное решение тренерского штаба и Саши. Там он сейчас не получит того количества игрового времени, которое хочет. Он слишком долго не играл, ему нужно найти команду, где он будет постоянно выходить на поле, даже если это будет вариант ниже, чем премьер-лига. Главное сейчас — играть.

— Пока Саплинов возвращается в «Ростов»?

— В «Ростов» ему нет смысла возвращаться по тем же причинам, по которым он не остался в «Торпедо». Ему нужна игровая практика, а в «Ростове» он сможет получать ее в минимальных размерах. Интерес от нескольких клубов есть, но пока мы с Сашей взяли время на размышления.

В прошлом сезоне Александр Саплинов провел 20 матчей в составе «Уфы».