На просмотре в «Химках» находятся два футболиста

Вместе с основным составом «Химок» на вторых сборах тренируются белорусский полузащитник Денис Гречихо и ивуарийский опорный хавбек Роман Мори Гбане, сообщает пресс-служба клуба.

Они находятся на просмотре в подмосковной команде. Оба футболиста сыграют за «Химки» в товарищеском матче с «Велесом».

На старте текущего сезона Гречихо выступал за минское «Динамо», сыграл в 10 матчах, в которых не отметился результативными действиями.

21-летний опорник Гбане выступал за «Биело Брдо» во второй по статусу лиге Хорватии.

Также к главной команде присоединился 18-летний Тимур Галимзянов, который в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром «Химок-U19» в М-Лиге.