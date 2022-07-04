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Гурцкая рассказал, что должно произойти, чтобы Федун покинул «Спартак»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Леонид Федун.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, при каких обстоятельствах Леонид Федун может покинуть «Спартак».

— Леонид Федун уходит из «Спартака»? Происходящее в клубе не создает предпосылок для этого?

— Пока об этом говорят только журналисты.

— Но он же сказал после финала БЕТСИТИ Кубка России, что закольцевал историю?

— И что? Он тут же проводит собрание, где он главное лицо. Тут же назначает тренера. Оставляет Каттани. А спортивный директор проводит трансферную политику.

— Но ведь Федун покинул «Лукойл».

— Может, у них была договоренность — уйдет, когда достигнет пенсионного возраста.

— Алекперову пенсионный возраст не мешал работать?

— Он хозяин компании, не может просто так уйти. Эти люди — небожители. Наверняка в этих действиях есть какой-то подтекст. Может, Федун не хочет под санкции попадать. Надо ему вопрос задать. Как пенсионер, он может уже и мемуары писать.

— Мне кажется, что Федун покинет «Спартак» в течение года. Процесс будет происходить поэтапно.

— Может быть.

— А предпосылки есть?

— Если затянется дисквалификация российских клубов, думаю, что да. Тогда история Федуна в «Спартаке» закончится.

27 июня Леонид Федун, который занимал пост вице-президента ПАО «ЛУКОЙЛ» по стратегическому развитию, покинул должность в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами.

Сам Федун заявил, что эта ситуация не повлияет на футбольный клуб.

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ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
Тимур Гурцкая
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