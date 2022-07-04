Гурцкая рассказал, что должно произойти, чтобы Федун покинул «Спартак»
Известный футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, при каких обстоятельствах Леонид Федун может покинуть «Спартак».
— Леонид Федун уходит из «Спартака»? Происходящее в клубе не создает предпосылок для этого?
— Пока об этом говорят только журналисты.
— Но он же сказал после финала БЕТСИТИ Кубка России, что закольцевал историю?
— И что? Он тут же проводит собрание, где он главное лицо. Тут же назначает тренера. Оставляет Каттани. А спортивный директор проводит трансферную политику.
— Но ведь Федун покинул «Лукойл».
— Может, у них была договоренность — уйдет, когда достигнет пенсионного возраста.
— Алекперову пенсионный возраст не мешал работать?
— Он хозяин компании, не может просто так уйти. Эти люди — небожители. Наверняка в этих действиях есть какой-то подтекст. Может, Федун не хочет под санкции попадать. Надо ему вопрос задать. Как пенсионер, он может уже и мемуары писать.
— Мне кажется, что Федун покинет «Спартак» в течение года. Процесс будет происходить поэтапно.
— Может быть.
— А предпосылки есть?
— Если затянется дисквалификация российских клубов, думаю, что да. Тогда история Федуна в «Спартаке» закончится.
27 июня Леонид Федун, который занимал пост вице-президента ПАО «ЛУКОЙЛ» по стратегическому развитию, покинул должность в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами.
Сам Федун заявил, что эта ситуация не повлияет на футбольный клуб.
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
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7
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9
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11
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12
|Урал
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13
|Химки
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14
|Торпедо
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15
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16
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Химки – Зенит
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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Краснодар – Факел
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Динамо – Ростов
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