На просмотр в ЦСКА полетел голкипер "Спартака" из Нальчика

На просмотр в ЦСКА на первый сбор команды в Австрии отправился голкипер "Спартака" из Нальчика Антон Антипов, сообщает официальный сайт армейцев. Решение о заключении контракта с 27-летним футболистом будет принято по итогам сбора.

Антипов является воспитанником клуба и играет за команду с 2008 года. В минувшем сезоне он провел в чемпионате ФНЛ 38 матчей, в которых пропустил 37 мячей и 13 раз сыграл на ноль. По итогам сезоне клуб занял 19-е, предпоследнее место в лиге и выбыл в дивизион ниже.