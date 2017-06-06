На просмотр в ЦСКА полетел голкипер "Спартака" из Нальчика

На просмотр в ЦСКА на первый сбор команды в Австрии отправился голкипер "Спартака" из Нальчика Антон Антипов, сообщает официальный сайт армейцев. Решение о заключении контракта с 27-летним футболистом будет принято по итогам сбора.
Антипов является воспитанником клуба и играет за команду с 2008 года. В минувшем сезоне он провел в чемпионате ФНЛ 38 матчей, в которых пропустил 37 мячей и 13 раз сыграл на ноль. По итогам сезоне клуб занял 19-е, предпоследнее место в лиге и выбыл в дивизион ниже.
Дополнительная информация
http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/pfk-cska-priglasil-na-prosmotr-antona-antipova/
Sandberg
Усиление под ЛЧ, где у ИА не всё.. ммм.. ладится)
23:25 6 июня
James Gang
Заместо Чепчугова лавку полировать лет десять?
20:20 6 июня