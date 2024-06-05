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Масалитин назвал лучший вариант главного тренера ЦСКА

Алина Савинова
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что предпочел бы видеть на посту главного тренера московской команды Сергея Игнашевича, который ранее работал в «Балтике».

«Мои симпатии, конечно, на стороне Игнашевича. Если ему довериться, поставить задачу на два-три года, купить игроков, которых он хотел, — естественно, по приемлемым ценам. Допустим, поставить задачу быть в тройке. Если она выполняется, то двигаться дальше. Команда развивается? Да. Игроки развиваются? Да. Он как тренер растет? Растет. Давайте дальше с ним работать», — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

Во вторник, 4 июня, ЦСКА объявил о том, что клуб достиг принципиальной договоренности о сотрудничестве с Марко Николичем. Он заменит уволенного Владимира Федотова, который тренировал армейцев с лета 2022 года.

Источник: Газета.Ru
Валерий Масалитин
Сергей Игнашевич
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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Рубин – Сочи
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