«На меня обратили внимание серьезные люди». У Кокорина есть предложения от клубов Италии

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал, что к нему есть интерес из Италии.

Правами на 29-летнего форварда владеет «Зенит», в «Сочи» россиянин играет на правах аренды.

— У меня такой момент, что можно выбирать и прислушиваться. Могу по секрету сказать, что на меня обратили внимание люди серьезные. Есть реальные предложения, — сказал Кокорин в прямом эфире Instagram комментатора Нобеля Арустамяна. — За все это время привык говорить, когда есть конкретика. Но на меня никто пока не выходил из Испании и Англии. Есть варианты из Италии.

Мы хотелось бы, чтобы команда была, которая за что-то борется. А так, чтобы приехать и просто сыграть с грандами... это неинтересно.

До 15 марта была аренда в «Сочи». А до 30 июня принадлежу «Зениту». Допускаю, что еще выйду на поле в футболке «Зенита». Но пока непонятно, как сейчас все будет происходить.

Никогда не был в ситуации, когда близок к получению статуса свободного агента. Когда я могу сам выбирать. Обычно я переписывал за год-полтора контракт. Такая подушка безопасности.

Я понимаю, что ситуация кардинально поменялась. Если будет хорошая команда, но меньшие деньги, то выберу Европу.

Но «Зенит» тоже очень конкурентоспособен в Европе. Просто посмотреть европейский чемпионат мне неинтересно.