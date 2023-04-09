Отец защитника «Крыльев Советов» Гапонова обещал бросить курить, когда сын забьет гол в РПЛ

Сергей Гапонов, отец защитника «Крыльев Советов» Ильи Гапонова, перед началом сезона пообещал агенту игрока Станиславу Станиславскому бросить курить, когда сын забьет свой первый гол в чемпионате России. Об этом информирует Metaratings.ru.

25-летний Гапонов отметился забитым мячом матче 22-го тура РПЛ против «Сочи» (2:1). Защитник выступает за «Крылья» с 2022 года.

Самарский клуб идет на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 24 очка в 22 играх.