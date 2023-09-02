На матче ЦСКА — «Зенит» ожидается более 20 тысяч болельщиков

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил «СЭ», сколько болельщиков ожидается на матче 7-го тура чемпионата России против «Зенита».

«Ажиотаж очень серьезный. Проданы все билеты на центральные сектора, но в день матча можно будет что-то найти — мы открыли еще один сектор для продажи. Ожидаем более 20 тысяч болельщиков. Всех очень ждем и просим приезжать заранее — будет крутой matchday до самой игры», — сказал Брейдо «СЭ».

ЦСКА после шести туров идет на шестом месте в чемпионате России, набрав 10 очков. «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице с 13-ю баллами.

Игра пройдет 3 сентября в Москве. Начало — 17.30 по московскому времени.