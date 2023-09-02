Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич на послематчевой пресс-конференции прокомментировал победу команды над «Спартаком» (2:0) в 7-м туре РПЛ.

— Хочу поздравить своих игроков с большой победой! С первой и до последней секунды они боролись и заслужили данную победу. Мы контролировали игру, особенно в первом тайме. Мы показали себя лучше, чем соперник. Гол Кордобы — очень хороший! Мы сделали то, что подготовили на данную игру.

Ждали, что соперник начнет жесткую и активную игру во втором тайме. У «Спартака» сильные исполнители с отличными ударами, подачами. Мы ожидали много длинных подач от них. Могли забить еще один гол. Горжусь игроками, что действовали правильно в тяжелые моменты матча, — сказал Ивич.

«Краснодар» набрал 17 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ. Команда в текущем сезоне одержала 5 побед и 2 раза сыграла вничью. У «Спартака» четыре матча в РПЛ без побед. Красно-белые занимают 8-е место в чемпионате России (10 баллов).