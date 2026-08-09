На матч «Спартак» — «Краснодар» в третьем туре РПЛ проданы все билеты

На игру 3-го тура РПЛ «Спартак» — «Краснодар» проданы все билеты.

Игра состоится 9 августа на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало — в 20.00 по местному времени.

«Первый солд-аут сезона — на матче с «Краснодаром» все трибуны будут заполнены», — говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Ключевые события встречи «Спартак» — «Краснодар» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

Во 2-м туре РПЛ «Спартак» победил «Ахмат» — 2:1, «Краснодар» обыграл «Факел» со счетом 3:2.