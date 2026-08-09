«Динамо» — «Динамо» Мх: команды не забили голов в первом тайме

«Динамо» Москва и «Динамо» Махачкала завершили первый тайм матча 3-го тура РПЛ со счетом 0:0.

Поединок столичного и махачкалинского клубов проходит в воскресенье, 9 августа на «ВТБ Арене» в Москве.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игры. Ключевые события встречи «Динамо» — «Динамо» Махачкала доступны в матч-центре на нашем сайте.