«Зенит» и «Родина» объявили составы на матч 3-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Родины» на матч 3-го тура РПЛ.

«Зенит» и «Родина» сыграют в 3-м туре чемпионата России в воскресенье, 9 августа. Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.

«Зенит»: Адамов, Нино, Вега, Дивеев, Барриос, Вендел, Мантуан, Глушенков, Педро, Соболев, Фелипе Аугусто.

Запасные: Москвичев, Одоевский, Сантос, Горшков, Дркушич, Караваев, Андраде, Алип, Волков, Луис Энрике, Мостовой, Ерохин, Кондаков.

«Родина»: Волков, Гогличидзе, Тананеев, Мещанинов, Бессмертный, Фищенко, Посо, Рейна, Максименко, Абдусаламов, Тимошенко.

Запасные: Айдаров, Свинов, Дятлов, Крижан, Егорычев, Мансилья, Бакаев, Ушатов, Мусаев, Гордюшенко, Гарибян, Сиссоко.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события встречи «Зенит» — «Родина» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.