На матч «Локомотива» и «Зенита» продано около 12 тысяч билетов

Как стало известно «СЭ», на матч 17-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом» продано около 12 тысяч билетов.

Игра пройдет в Москве на «РЖД Арене», которая вмещает 27 320 человек.

Матч «Локомотив» — «Зенит» состоится в воскресенье, 3 декабря, начало — в 16.30 по московскому времени.