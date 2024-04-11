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Сегодня, 19:32

На матч «Локомотива» и ЦСКА реализовано около 10 тысяч билетов

Микеле Антонов
Корреспондент
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Как стало известно «СЭ», на матч 24-го тура РПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА реализовано около 10 тысяч билетов. При этом ожидается, что матч посетят около 13 тысяч зрителей.

Игра состоится 13 апреля на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 22 матчах. ЦСКА находится на четвертой строчке с таким же количеством баллов.

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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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В агентстве Роши считают, что предложение ЦСКА по новому контракту не соответствует стоимости игрока
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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13.04 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 - : -
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 - : -
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Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
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Урал – Динамо
 - : -
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Спартак

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