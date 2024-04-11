На матч «Локомотива» и ЦСКА реализовано около 10 тысяч билетов

Как стало известно «СЭ», на матч 24-го тура РПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА реализовано около 10 тысяч билетов. При этом ожидается, что матч посетят около 13 тысяч зрителей.

Игра состоится 13 апреля на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 22 матчах. ЦСКА находится на четвертой строчке с таким же количеством баллов.