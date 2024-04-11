Балахнин: «Валерий Карпин заслужено лучший тренер РПЛ по результатам марта»

Экс-тренер «Ростова» Сергей Балахнин в разговоре с «СЭ» оценил признание Валерия Карпина лучшим тренером РПЛ по итогам марта.

«Я думаю, Валерий Карпин заслужено лучший тренер РПЛ по результатам марта. Команда набрала больше очков, чем «Зенит». Это действительно хорошее начало и тут нет ничего неестественного», — сказал Балахнин «СЭ».

В марте команда Карпина победила «Крылья Советов» (2:0), «Краснодар» (2:1) и «Динамо» (4:1). Ростовчане показали лучшие результаты по набранным очкам (9) и по забитым голам (8).

После 22 матчей «Ростов» с 31 очком располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России. Лидером является «Зенит», у которого 44 балла. На втором месте идет «Краснодар» (43).

Софья Грецкая