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«На какую кнопку штангу целовать?» Ребров провел виртуальный матч с Ковалевски

21:14
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Вратарь «Спартака» Артем Ребров поделился впечатлениями от игры в FIFA 20 против экс-голкипера москвичей Войцеха Ковалевски.

— Спасибо «Спартаку» за организацию сегодняшнего матча по виртуальному футболу! — написал Ребров в Instagram. — Было непросто, но весело. Войцех, ты не только один из любимых вратарей в истории «Спартака», но и прекрасный соперник по ту сторону экрана. С победой! Успехов тебе и «Стомил».

Ну и не могу не отметить умельцев, тут же сделавших подходящую картинку. А у вас хочу спросить ответ на вопрос с нее. Знает кто?

Спасибо @fcsm_official за организацию сегодняшнего матча по виртуальному футболу! Было непросто, но весело???@wojciech.kowalewski.30 ты не только один из любимых вратарей в истории @fcsm_official, но и прекрасный соперник, по ту сторону экрана ??? С победой! Успехов тебе и @stomil_olsztyn_sa Ну и не могу не отметить умельцев, тут же сделавших подходящую картинку.? А у вас хочу спросить ответ на вопрос с нее. Знает кто??? Ответ, понравившийся мне больше всего получит подарок! #ребров32 #спартакмосква #войцехковалевски #виртуальныйфутбол #немоё #штангимоё

Публикация от Artem Rebrov (@rebrov32)

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