На «Газпром Арене» при исполнении гимна России установили рекорд Гиннесса

В Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» прошла всероссийская акция «День гимна», на которой был установлен рекорд, вошедший в «Книгу Гиннесса», информирует официальный сайт «Зенита».

Гимн России исполнили рекордный 8-тысячный оркестр и многонациональный хор из более чем 20 тысяч участников.

Уникальный сводный оркестр, составленный из профессиональных, военно-музыкальных и любительских коллективов — рекордный состав из когда-либо собранных общей численностью 8097 музыкантов, — и самый большой хор, в который вошли как профессиональные исполнители, так и молодежные, общественные организации, волонтеры, футбольные болельщики и зрители, вместе исполнили гимн России.

В составе сводного оркестра были собраны более 19 видов музыкальных инструментов — струнные, духовые, ударные и клавишные. Оркестр расположился на поле стадиона, поделенном на 192 сектора, в которых разместились 8097 музыкантов. Уникальный состав оркестра был признан рекордным и вошел в Книгу рекордов Гиннесса в категории «Самый большой оркестр», превзойдя достижение, установленное в 2016-м, когда на арене Commerzbank в немецком Франкфурте были собраны 8076 музыкантов.

Российский рекорд зафиксировала официальный судья Книги рекордов Люсия Синигальези. Аудитором рекорда выступила компания Deloitte — он был официально подтвержден после тщательной проверки и подсчета количества участников оркестра. По требованию Книги рекордов Гиннесса фиксация рекорда происходила только при условии живого исполнения гимна.