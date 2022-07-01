Источник: На этой неделе «Зенит» и «Црвена Звезда» проведут переговоры по Эраковичу

На этой неделе «Зенит» и «Црвена Звезда» проведут переговоры по Эраковичу

На этой неделе «Зенит» и «Црвена Звезда» могут достичь предварительных договоренностей по защитнику Страхине Эраковичу, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, 21-летний серб готов рассмотреть вариант с продолжением карьеры в России.

Напомним, что 3 июля «Зенит» и «Црвена Звезда» сыграют в товарищеском матче. Встреча пройдет на стадионе «Фишт». Игра начнется в 20:00 по московскому времени.

В прошедшем сезоне Эракович принял участие в 41 матче за белградцев во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.