Источник: На этой неделе «Зенит» и «Црвена Звезда» проведут переговоры по Эраковичу
На этой неделе «Зенит» и «Црвена Звезда» проведут переговоры по Эраковичу
На этой неделе «Зенит» и «Црвена Звезда» могут достичь предварительных договоренностей по защитнику Страхине Эраковичу, сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, 21-летний серб готов рассмотреть вариант с продолжением карьеры в России.
Напомним, что 3 июля «Зенит» и «Црвена Звезда» сыграют в товарищеском матче. Встреча пройдет на стадионе «Фишт». Игра начнется в 20:00 по московскому времени.
В прошедшем сезоне Эракович принял участие в 41 матче за белградцев во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Положение команд
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Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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