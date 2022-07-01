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Агент Шкулетича: «Петар согласился бы вернуться в Россию»

Агент Шкулетича заявил, что нападающий согласился бы вернуться в Россию
Карен Саркисян
Корреспондент
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Иван Аджич, агент нападающего Петара Шкулетича заявил, что его клиент готов рассмотреть предложения из России.

Напомним, что 32-летний серб выступал за «Локомотив» с 2015 по 2017 год.

«К сожалению, на данный момент предложений из России нет, — приводит слова Шкулетича «РБ Спорт». — Но если поступит приемлемое предложение от российского клуба, Шкулетич его примет. Петар согласился бы вернуться в Россию».

Ранее Шкулетич также играл за «Партизан», «Монпелье», «Сивасспор» и «Сабах». Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 300 тысяч евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-shkuleticha-petar-soglasilsya-by-vernut-sya-v-rossiyu/
Петар Шкулетич
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