Агент Шкулетича: «Петар согласился бы вернуться в Россию»

Агент Шкулетича заявил, что нападающий согласился бы вернуться в Россию

Иван Аджич, агент нападающего Петара Шкулетича заявил, что его клиент готов рассмотреть предложения из России.

Напомним, что 32-летний серб выступал за «Локомотив» с 2015 по 2017 год.

«К сожалению, на данный момент предложений из России нет, — приводит слова Шкулетича «РБ Спорт». — Но если поступит приемлемое предложение от российского клуба, Шкулетич его примет. Петар согласился бы вернуться в Россию».

Ранее Шкулетич также играл за «Партизан», «Монпелье», «Сивасспор» и «Сабах». Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 300 тысяч евро.