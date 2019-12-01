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«На Дзюбу покричали 20 человек, и у нас поднялся шум». Тихонов — об оскорблениях фанатов

18:50
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Экс-игрок «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов перед матчем 18-го тура чемпионата России красно-белых против «Зенита» прокомментировал ситуацию с кричалками со стороны фанатов во время игры группового турнира чемпионата Европы-2020 с Сан-Марино (5:0) в адрес форварда Артема Дзюбы.

— Когда я играл, то везде кричали оскорбления, — сказал Тихонов в эфире телеканала «Матч Премьер». — Ну да, кричат люди. Это их мнение. Конечно, когда перебарщивают с оскорблениями, то это да... Ты просто выходишь на поле и показываешь свою игру. На Дзюбу покричали 20 человек, и у нас поднялся шум. Люди кричат, а мы идем дальше, забыли об этом. Все зависит от того, как журналисты это раздуют.

Российские болельщики на матче отбора Евро-2020 Сан-Марино Россия в Серравалле скандировали оскорбления в адрес Дзюбы. Позднее оскорбления звучали в ходе матча «Урал» — «Спартака». Клуб был оштрафован на 100 тысяч рублей.

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Зенит — Спартак

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Как закончится матч 18-го тура РПЛ-2019/20 «Зенит» — «Спартак»?
Победой «Зенита»
51.7%
Результативной ничьей
11.6%
Нулевой ничьей
3.2%
Победой «Спартака»
33.4%
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




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