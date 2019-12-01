Экс-игрок «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов перед матчем 18-го тура чемпионата России красно-белых против «Зенита» прокомментировал ситуацию с кричалками со стороны фанатов во время игры группового турнира чемпионата Европы-2020 с Сан-Марино (5:0) в адрес форварда Артема Дзюбы.

— Когда я играл, то везде кричали оскорбления, — сказал Тихонов в эфире телеканала «Матч Премьер». — Ну да, кричат люди. Это их мнение. Конечно, когда перебарщивают с оскорблениями, то это да... Ты просто выходишь на поле и показываешь свою игру. На Дзюбу покричали 20 человек, и у нас поднялся шум. Люди кричат, а мы идем дальше, забыли об этом. Все зависит от того, как журналисты это раздуют.

Российские болельщики на матче отбора Евро-2020 Сан-Марино — Россия в Серравалле скандировали оскорбления в адрес Дзюбы. Позднее оскорбления звучали в ходе матча «Урал» — «Спартака». Клуб был оштрафован на 100 тысяч рублей.

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