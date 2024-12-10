Макгиди — о временах в «Спартаке»: «В раздевалке было пиво, некоторые могли покурить, кто-то употреблял снюс»

Бывший футболист «Спартака» Эйден Макгиди в интервью «СЭ» ответил на вопрос о курении в клубе.

— Думаю, Карпин и сейчас курит, в этом нет ничего особенного, — сказал Макгиди «СЭ». — Кстати, Карпин раньше курил постоянно, но в то же время довольно часто присоединялся к нам на тренировках. И был в отличной форме! Карпин часто звонил мне, чтобы поговорить, будь то какая-то дисциплинарная проблема или еще что-то. И каждый раз, когда я заходил в его офис, он стоял у окна и курил.

Куривший игрок, который сразу приходит на ум, — это Андрей Дикань. После каждой игры я видел, как он стоял с сигаретой в туалете или в душе. Но это не было большой проблемой. И, я думаю, некоторые другие игроки делали то же самое.

Также экс-футболист «Спартака» рассказал, как расслаблялся после матчей.

— Как и все, я люблю пиво — могу выпить после игры. Или немного вина. Виски, водку, может быть, что-то более крепкое, если я иду на дискотеку или куда-то еще. После игр обычно любил посидеть дома, съесть немного фруктов, выпить пива. В России это довольно распространенное явление. Сейчас в Британии люди не говорят о таких вещах. В России же после игры в раздевалке всегда было пиво, некоторые игроки могли покурить, но я этого не делал. Кто-то употреблял снюс. Правда, не знаю, настолько ли он популярен в России, как в Британии, — добавил Макгиди.

С августа 2010 по январь 2014 года Макгиди играл за «Спартак». Он провел за красно-белых 93 матча, забил 13 голов и сделал 28 результативных передач.

Полное интервью Макгиди читайте в среду на сайте «СЭ»