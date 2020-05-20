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«Мы же построили 150 тренировочных баз к ЧМ». Илья Геркус — о возможном переносе рестарта РПЛ

11:40
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Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о возможном переносе даты рестарта РПЛ. Причина — карантин в столице России.

— Странно, мы же построили чуть ли не 150 тренировочных баз к чемпионату мира, — написал Геркус в своем Twitter. —  Крутого качества. В разных регионах. Сложно найти базу там, где можно тренироваться и заселиться? Уверен, что нет. «Уфа» нашла. В кризисное время нужно искать разные варианты.

Рестарт чемпионата России запланирован на 21 июня.

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