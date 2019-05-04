Официальный Твиттер "Зенита" опубликовал фотографию из самолета, который в ближайшее время приземлится в аэропорту Пулково, где футболистов ждут несколько тысяч фанатов.

В 27-м туре петербургская команда сыграла на выезде вничью с "Ахматом" (1:1), а ее ближайший преследователь – "Локомотив" – уступил в гостях "Арсеналу" (0:2). После этого "Зенит" гарантировал себе золото премьер-лиги.

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