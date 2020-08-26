«Мы не выигрывали ничего наверху». Семак рассказал, почему заменил Дзюбу в матче с «Динамо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итог встречи 5-го тура Тинькофф чемпионата России против «Динамо» (0:1).

— Чтобы выигрывать, нужно забивать, — сказал Семак в эфире Матч Премьер". — Сегодня не забили. А так типичная игра, когда приходится вскрывать эшелонированную оборону. Соперник выходит обороняться, мало моментов было, к сожалению, не забили.

Матчей, где есть открытый футбол, не так много. Мало кто хочет выигрывать, все действуют от обороны.

Замена Дзюбы? Мы не выигрывали ничего наверху, поэтому решили выпустить более быстрых футболистов.