"Мы даже не успели соскучиться". "Спартак" прилетел в Турцию

"Спартак" прилетел в Турцию на заключительный сбор, который продлится до 23 февраля, информирует пресс-служба красно-белых. В этой стране московский клуб проведет два товарищеских матча: 19 февраля с "Оренбургом", а 23-го - с "Шерифом".
- Привет, Турция! Мы даже не успели соскучиться, - сообщается в официальном Твиттере "Спартака".
Привет, Турция! Мы даже не успели соскучиться. 😬#Спартак #КрасноБелыеСборы🇹🇷 #Spartak pic.twitter.com/FC6fmNgZQm– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 16 февраля 2019 г.
"Спартак" занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 28 очков после 17 туров.
Опрос
Кто станет чемпионом России-2018/19?
Загрузка...