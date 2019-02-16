"Мы даже не успели соскучиться". "Спартак" прилетел в Турцию

"Спартак" прилетел в Турцию на заключительный сбор, который продлится до 23 февраля, информирует пресс-служба красно-белых. В этой стране московский клуб проведет два товарищеских матча: 19 февраля с "Оренбургом", а 23-го - с "Шерифом".

- Привет, Турция! Мы даже не успели соскучиться, - сообщается в официальном Твиттере "Спартака".

"Спартак" занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 28 очков после 17 туров.

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