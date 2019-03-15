"Мы были шокированы, он был очень грамотен". Как Глушаков поразил юристов в CAS

Полузащитник Денис Глушаков, выступая несколько лет назад в Спортивном арбитражном суде (CAS) в рамках спора "Локомотива" и "Ники", поразил юристов грамотной речью. Об этом "СЭ" рассказал спортивный юрист Михаил Прокопец, тогда представлявший интересы "Ники".

"Ника" – московская команда, выступающая в любительских соревнованиях. Глушаков выступал за "Нику" в 2005 году, а до этого шесть лет занимался в школе клуба. Затем полузащитник перешел в "Локомотив". После трансфера игрока в "Спартак" в 2013 году "Ника" потребовала у "Локо" 20 процентов от суммы сделки, которая, по оценке transfermarkt.de, составила 9 миллионов евро. В результате клубы судились в CAS. Дело выиграла "Ника".

– "Ника" обратилась к "Локо", когда Глушаков ушел в "Спартак", напомнив, что железнодорожники ранее обещали выплатить клубу 20% от последующего трансфера Дениса, – сказал Прокопец. – "Локомотив" отказался это делать. Дело было сложное, но "Ника" в итоге выиграла. Вопрос заключался в том, что в контракте было прописано условие "20% от следующего трансфера". "Локомотив" в качестве аргумента предъявлял то, что Глушакова до этого дважды отправляли в бесплатные аренды, что тоже считается по мнению Локо трансфером. Соответственно 20% от ноля – ноль. На что мы отвечали, что аренда – это не трансфер в понимании РФС и ФИФА. Трансфер это только переход в другой клуб на постоянной основе.

На что "Локомотив" говорил, что Глушаков, уходя в аренду, разорвал контракт с "Локо", а потом вернулся в клуб и подписал новый договор.

В итоге нам удалось доказать, что расторжение контракта между Глушаковым и "Локомотивом" было фейковым. Дело в том, что клуб, в который переходил Денис, к тому моменту уже имел в составе максимальное количество арендованных футболистов – семь – и не мог официально взять Глушакова в аренду. А тот факт, что Денис перешел туда ровно на год и на следующий день после завершения контракта вернулся в "Локомотив", доказывает фейковость расторжения его договора с "Локо". Новый контракт с Локомотивом Глушаков подписал в тот же день, в который ушел в иркутскую "Звезду", только этот контракт вступал в силу через год. Хотя формально по документам это был самый настоящий постоянный трансфер.

Это было непросто объяснить CAS. Глушаков сам давал показания. Кстати, это был один из лучших свидетелей за всю нашу практику в CAS – говорил все четко и грамотно.

– Он сам приезжал в Швейцарию?

– Нет, он выходил на связь по скайпу. Обычно свидетели от волнения начинают говорить то, что не нужно, но Глушаков был очень грамотен. Мы, если честно, были шокированы тем, что футболист таким образом высказывал свои мысли. Правду говорить просто, он ее и рассказал.

– Глушаков – пример для всех?

– Если честно, мы до сих пор в приятном шоке, один из партнеров вспоминает Дениса как лучшего свидетеля за всю его карьеру. (Илья Андреев)

Полностью интервью с Прокопцом - здесь