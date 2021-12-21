«Ростов» объявил об уходе Павла Мамаева

«Ростов» на своем официальном сайте объявил об уходе из клуба полузащитника Павла Мамаева.

«Мы благодарим Павла за время в «Ростове» и желаем удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

33-летний Мамаев перешел в «Ростов» в 2019 году. В составе команды он провел 26 матчей и забил 4 мяча.

Напомним, на прошлой неделе член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил о подписании контракта с Мамаевым. Сегодня, 21 декабря, подмосковный клуб официально объявил об этом.

В текущем сезоне Мамаев провел 6 матчей.