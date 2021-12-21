«Ростов» объявил об уходе Павла Мамаева
13:34
«Ростов» на своем официальном сайте объявил об уходе из клуба полузащитника Павла Мамаева.
«Мы благодарим Павла за время в «Ростове» и желаем удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.
33-летний Мамаев перешел в «Ростов» в 2019 году. В составе команды он провел 26 матчей и забил 4 мяча.
Напомним, на прошлой неделе член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил о подписании контракта с Мамаевым. Сегодня, 21 декабря, подмосковный клуб официально объявил об этом.
В текущем сезоне Мамаев провел 6 матчей.
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