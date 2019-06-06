Мутко считает, что расширение РПЛ с 16 до 18 клубов в данный момент экономически нецелесообразно

Бывший министр спорта РФ, экс-глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что расширение российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 клубов в данный момент экономически нецелесообразно.

– Можно и до 20 команд расширить. Но надо идти по пути самоокупаемости, – приводит "РИА Новости" слова Мутко. – У нас в стратегии развития футбола-2030 было 18 команд. Но я всегда говорил – когда созреет для этого соответствующее экономическое положение. А сейчас оно какое? Опять "Анжи" вернуть, который без экономики? Нужно находить экономические стимулы.



Мы много говорим, а надо делать. Этим нужно заниматься. Телевизионные права – меня критиковали, но первый контракт мы тогда сделали. Пусть это были маленькие деньги, но их начали получать. А сейчас? По федеральному каналу показывают, извините меня, матч "Уфа" – "Урал". Такая концепция, чтобы люди подписывались. Но так в мире не делают. Нужно вместе продукт выращивать, чтобы потом и заработать вместе.

Может быть, даже 20 было бы здорово. Но мы не Испания. Мы – северная страна. Мы столкнемся с проблемами расширения календаря на ноябрь-декабрь. Да, в стратегии у нас стояло 18 команд. Но сейчас нет для этого экономических предпосылок.

Ранее стало известно, что 15 из 16 клубов РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 клубов. Решение теперь примет исполком РФС.

РПЛ расширят до 18 клубов. Футбол станет зимним видом спорта