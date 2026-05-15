Мусаев высказал претензию игрокам «Краснодара» за матч с «Динамо»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев вспомнил о поражении в матче 29-го тура РПЛ от «Динамо» (1:2).

— Ну после того, как счет стал 1:1, мы очень хорошо владели игрой, создавали моменты. Моменты были стопроцентные, которые мы не смогли реализовать, но одна претензия есть, то, как мы играли в концовке. Даже если счет нас не устраивает, мы не можем нарушать игровую дисциплину и бежать всей командой вперед, оставляя сопернику возможность для контратаки. Нужно было также расставляться, вжимать соперника в штрафную, там зарабатывать ауты, угловые, доставлять мячи в штрафную, да. Можно было из этих позиций идти в риск. Там, чтобы один из центральных защитников поднимался, оба фланговых защитника высоко. Но просто, когда еще ситуация не готова, мы не можем бросать зоны, бежать в атаку и получать быстрые ответные атаки соперника. Вот это была такая наша несдержанность.

Я понимаю, почему это было. Все хотели забить гол, но глобально так действовать было нельзя, потому что надо вначале создать предпосылки для этих включений. Второй момент, конечно, ничья, оставила бы чуть-чуть больше шансов нам, потому что и «Зениту» нужна была бы только победа. И, к сожалению, это все эмоции, каждый футболист небезразличен. Все хотели выиграть, и было видно, что получается, игра идет, но это то, о чем мы говорили, то, что мы не должны повторять, — сказал Мусаев.

«Зенит» (65 очков) лидирует в чемпионате России, опережая «Краснодар» на 2 балла и имея преимущество по личным встречам.

В 30-м туре «Краснодар» на своем поле примет «Оренбург», а «Зенит» на выезде сыграет с «Ростовом». Оба матча пройду 17 мая и начнутся в 18.00 по московскому времени.

Мария Захарян