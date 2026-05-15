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Мусаев высказал претензию игрокам «Краснодара» за матч с «Динамо»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев вспомнил о поражении в матче 29-го тура РПЛ от «Динамо» (1:2).

— Ну после того, как счет стал 1:1, мы очень хорошо владели игрой, создавали моменты. Моменты были стопроцентные, которые мы не смогли реализовать, но одна претензия есть, то, как мы играли в концовке. Даже если счет нас не устраивает, мы не можем нарушать игровую дисциплину и бежать всей командой вперед, оставляя сопернику возможность для контратаки. Нужно было также расставляться, вжимать соперника в штрафную, там зарабатывать ауты, угловые, доставлять мячи в штрафную, да. Можно было из этих позиций идти в риск. Там, чтобы один из центральных защитников поднимался, оба фланговых защитника высоко. Но просто, когда еще ситуация не готова, мы не можем бросать зоны, бежать в атаку и получать быстрые ответные атаки соперника. Вот это была такая наша несдержанность.

Я понимаю, почему это было. Все хотели забить гол, но глобально так действовать было нельзя, потому что надо вначале создать предпосылки для этих включений. Второй момент, конечно, ничья, оставила бы чуть-чуть больше шансов нам, потому что и «Зениту» нужна была бы только победа. И, к сожалению, это все эмоции, каждый футболист небезразличен. Все хотели выиграть, и было видно, что получается, игра идет, но это то, о чем мы говорили, то, что мы не должны повторять, — сказал Мусаев.

«Зенит» (65 очков) лидирует в чемпионате России, опережая «Краснодар» на 2 балла и имея преимущество по личным встречам.

В 30-м туре «Краснодар» на своем поле примет «Оренбург», а «Зенит» на выезде сыграет с «Ростовом». Оба матча пройду 17 мая и начнутся в 18.00 по московскому времени.

Мария Захарян

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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