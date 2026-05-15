Мусаев высказал претензию игрокам «Краснодара» за матч с «Динамо»
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев вспомнил о поражении в матче 29-го тура РПЛ от «Динамо» (1:2).
— Ну после того, как счет стал 1:1, мы очень хорошо владели игрой, создавали моменты. Моменты были стопроцентные, которые мы не смогли реализовать, но одна претензия есть, то, как мы играли в концовке. Даже если счет нас не устраивает, мы не можем нарушать игровую дисциплину и бежать всей командой вперед, оставляя сопернику возможность для контратаки. Нужно было также расставляться, вжимать соперника в штрафную, там зарабатывать ауты, угловые, доставлять мячи в штрафную, да. Можно было из этих позиций идти в риск. Там, чтобы один из центральных защитников поднимался, оба фланговых защитника высоко. Но просто, когда еще ситуация не готова, мы не можем бросать зоны, бежать в атаку и получать быстрые ответные атаки соперника. Вот это была такая наша несдержанность.
Я понимаю, почему это было. Все хотели забить гол, но глобально так действовать было нельзя, потому что надо вначале создать предпосылки для этих включений. Второй момент, конечно, ничья, оставила бы чуть-чуть больше шансов нам, потому что и «Зениту» нужна была бы только победа. И, к сожалению, это все эмоции, каждый футболист небезразличен. Все хотели выиграть, и было видно, что получается, игра идет, но это то, о чем мы говорили, то, что мы не должны повторять, — сказал Мусаев.
«Зенит» (65 очков) лидирует в чемпионате России, опережая «Краснодар» на 2 балла и имея преимущество по личным встречам.
В 30-м туре «Краснодар» на своем поле примет «Оренбург», а «Зенит» на выезде сыграет с «Ростовом». Оба матча пройду 17 мая и начнутся в 18.00 по московскому времени.
Мария Захарян
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|- : -
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|- : -
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|- : -
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|- : -
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0