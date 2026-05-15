Мусаев поддержал Боселли и Ленини на фоне хейта: «Они сами переживают»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о хейте в адрес футболистов команды Хуана Боселли и Кевина Ленини после матча 29-го тура РПЛ с «Динамо» (1:2).

— Конечно, я поддержал Боселли и Ленини. Они сами переживают, у них были хорошие шансы, чтобы забить. К Боселли у меня вообще нет никаких претензий. Очень такой хороший, настоящий спортсмен и хороший человек, всегда с уважением играет. Есть проблемы, когда человек плохо тренируется, нарушает режим, и когда с ним происходят какие-то вещи, ты хочешь ему сказать, ты сам виноват в своих бедах. Но что можно Боселли сказать, когда человек отдает все свои силы каждый день. По Ленини та же самая ситуация. Я думаю, что это один из самых сильных отрезков в его карьере в «Краснодаре». Он проводит отличные игры и проводит и на позиции шестерки, и на позиции несвойственной для себя восьмерки.

Поэтому ни к кому из них у меня нет больших претензий. Сейчас самое плохое, что может быть, если мы начнем искать виноватых: «ты не забил, ты не добежал, ты там нарушил дисциплину», это самое худшее, что может быть. Да, мы должны на это указать. Мы вчера указали на это, на теории, но все, мы это забыли, игра в прошлом, и нам нужно двигаться вперед и стараться не допускать больше этих ошибок, — сказал Мусаев.

«Зенит» лидирует в чемпионате России, набрав 65 очков, опережая «Краснодар» на 2 балла и имея преимущество по личным встречам.

Мария Захарян

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