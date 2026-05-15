Мусаев поддержал Боселли и Ленини на фоне хейта: «Они сами переживают»
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о хейте в адрес футболистов команды Хуана Боселли и Кевина Ленини после матча 29-го тура РПЛ с «Динамо» (1:2).
— Конечно, я поддержал Боселли и Ленини. Они сами переживают, у них были хорошие шансы, чтобы забить. К Боселли у меня вообще нет никаких претензий. Очень такой хороший, настоящий спортсмен и хороший человек, всегда с уважением играет. Есть проблемы, когда человек плохо тренируется, нарушает режим, и когда с ним происходят какие-то вещи, ты хочешь ему сказать, ты сам виноват в своих бедах. Но что можно Боселли сказать, когда человек отдает все свои силы каждый день. По Ленини та же самая ситуация. Я думаю, что это один из самых сильных отрезков в его карьере в «Краснодаре». Он проводит отличные игры и проводит и на позиции шестерки, и на позиции несвойственной для себя восьмерки.
Поэтому ни к кому из них у меня нет больших претензий. Сейчас самое плохое, что может быть, если мы начнем искать виноватых: «ты не забил, ты не добежал, ты там нарушил дисциплину», это самое худшее, что может быть. Да, мы должны на это указать. Мы вчера указали на это, на теории, но все, мы это забыли, игра в прошлом, и нам нужно двигаться вперед и стараться не допускать больше этих ошибок, — сказал Мусаев.
«Зенит» лидирует в чемпионате России, набрав 65 очков, опережая «Краснодар» на 2 балла и имея преимущество по личным встречам.
Мария Захарян
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|- : -
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|- : -
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|- : -
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|- : -
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0