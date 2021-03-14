Появилось видео драки игроков «Локомотива» и «Чертаново», в которой футболист Шнапцев получил сотрясение и переломы

Появилось видео начала драки игроков юношеских команд «Локомотива» и «Чертаново». В потасовке получил повреждения футболист железнодорожников Максим Шнапцев.

После матча ЮФЛ-2 «Локомотив» — «Чертаново» в субботу, 13 марта, несколько игроков соперника напали на Шнапцева в подтрибунном помещении. В результате у пострадавшего — сотрясение мозга, перелом носа и ушибы.

?? Видео начала драки футболистов «Чертаново» и «Локомотива».



У Максима Шнапцева из «Локо» были диагностированы сотрясение и перелом. pic.twitter.com/OX0VAzZFqZ — Спорт-Экспресс (@sportexpress) March 14, 2021

РФС запросил информацию об избиении футболиста. «Локомотив» выступил с заявлением: делом уже занимаются правоохранительные органы.

«Чертаново» готовит официальное заявление по инциденту в матче ЮФЛ-2 с «Локомотивом».