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Скандалы

Появилось видео драки игроков «Локомотива» и «Чертаново», в которой футболист Шнапцев получил сотрясение и переломы

16:30
Потасовка игроков юношеских команд «Локомотива» и «Чертаново» под трибуной переросла в драку.
Потасовка игроков юношеских команд «Локомотива» и «Чертаново» под трибуной переросла в драку.

Появилось видео начала драки игроков юношеских команд «Локомотива» и «Чертаново». В потасовке получил повреждения футболист железнодорожников Максим Шнапцев.

После матча ЮФЛ-2 «Локомотив» — «Чертаново» в субботу, 13 марта, несколько игроков соперника напали на Шнапцева в подтрибунном помещении. В результате у пострадавшего — сотрясение мозга, перелом носа и ушибы.

РФС запросил информацию об избиении футболиста. «Локомотив» выступил с заявлением: делом уже занимаются правоохранительные органы.

«Чертаново» готовит официальное заявление по инциденту в матче ЮФЛ-2 с «Локомотивом».

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