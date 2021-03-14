Появилось видео драки игроков «Локомотива» и «Чертаново», в которой футболист Шнапцев получил сотрясение и переломы
Появилось видео начала драки игроков юношеских команд «Локомотива» и «Чертаново». В потасовке получил повреждения футболист железнодорожников Максим Шнапцев.
После матча ЮФЛ-2 «Локомотив» — «Чертаново» в субботу, 13 марта, несколько игроков соперника напали на Шнапцева в подтрибунном помещении. В результате у пострадавшего — сотрясение мозга, перелом носа и ушибы.
?? Видео начала драки футболистов «Чертаново» и «Локомотива».— Спорт-Экспресс (@sportexpress) March 14, 2021
У Максима Шнапцева из «Локо» были диагностированы сотрясение и перелом. pic.twitter.com/OX0VAzZFqZ
РФС запросил информацию об избиении футболиста. «Локомотив» выступил с заявлением: делом уже занимаются правоохранительные органы.
«Чертаново» готовит официальное заявление по инциденту в матче ЮФЛ-2 с «Локомотивом».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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