Мусаев рассказал, как сейчас Галицкий относится к мечте об 11 воспитанниках клубной академии на поле в первой команде
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в интервью обозревателю «СЭ» рассказал, как сейчас владелец клуба Сергей Галицкий относится к своей давней мечте об 11 воспитанниках клубной академии на поле в первой команде.
— Считается, что Галицкий всегда был одержим идеей 11 выпускников академии в основе. После вашего первого назначения главным тренером первой команды он говорил, что вы будете делать акцент на ваших воспитанниках. Но сейчас мы видим в основе Агкацева, Сперцяна, Черникова и... вас. Такая мечта неосуществима в принципе? Даже сейчас, когда выбор легионеров резко сузился по понятным причинам?
— Думаю, слово «одержим» сюда не подходит. Если бы Сергей Николаевич был чем-то одержим, то эта идея была бы давно реализована. И не в одном матче, когда такое уже было. У него нет никакой одержимости, и эта тема, мне кажется, раздувается. Сейчас он считает, что соотношение идеальное. Три твердых игрока основы, тренер — тоже свой воспитанник.
Да, хотелось бы, чтобы пропорция потихоньку менялась в сторону наших ребят, но сейчас ситуация такая. Здесь Сергей Николаевич, поверьте, очень спокоен и вообще на эту тему не говорит. Он очень любит академию, хотел бы, чтобы в основе было больше ее игроков, но считает, что все должно быть по спортивному принципу. Будут они сильнее легионеров — станет так. Возможно, когда-то вектор клуба поменяется. Но сейчас никто об этом не тревожится, все наслаждаются процессом и тем, что сегодня мы чемпионы.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0