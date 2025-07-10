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10 июля 2025, 08:15

Мусаев рассказал, как сейчас Галицкий относится к мечте об 11 воспитанниках клубной академии на поле в первой команде

Игорь Рабинер
Обозреватель
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в интервью обозревателю «СЭ» рассказал, как сейчас владелец клуба Сергей Галицкий относится к своей давней мечте об 11 воспитанниках клубной академии на поле в первой команде.

— Считается, что Галицкий всегда был одержим идеей 11 выпускников академии в основе. После вашего первого назначения главным тренером первой команды он говорил, что вы будете делать акцент на ваших воспитанниках. Но сейчас мы видим в основе Агкацева, Сперцяна, Черникова и... вас. Такая мечта неосуществима в принципе? Даже сейчас, когда выбор легионеров резко сузился по понятным причинам?

— Думаю, слово «одержим» сюда не подходит. Если бы Сергей Николаевич был чем-то одержим, то эта идея была бы давно реализована. И не в одном матче, когда такое уже было. У него нет никакой одержимости, и эта тема, мне кажется, раздувается. Сейчас он считает, что соотношение идеальное. Три твердых игрока основы, тренер — тоже свой воспитанник.

Да, хотелось бы, чтобы пропорция потихоньку менялась в сторону наших ребят, но сейчас ситуация такая. Здесь Сергей Николаевич, поверьте, очень спокоен и вообще на эту тему не говорит. Он очень любит академию, хотел бы, чтобы в основе было больше ее игроков, но считает, что все должно быть по спортивному принципу. Будут они сильнее легионеров — станет так. Возможно, когда-то вектор клуба поменяется. Но сейчас никто об этом не тревожится, все наслаждаются процессом и тем, что сегодня мы чемпионы.

Мурад Мусаев и&nbsp;его супруга после победы &laquo;Краснодара&raquo; в&nbsp;чемпионате России-2024/25.«Курьером можно заработать больше, чем детским тренером. Но в футболе сбываются мечты». Большое интервью Мусаева

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Мурад Мусаев
ФК Краснодар
Сергей Галицкий
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Мусаев ответил на вопрос, какие команды не возглавит, чтобы не сделать больно Галицкому

Мусаев рассказал, просил ли его когда-нибудь Галицкий поставить или не поставить какого-то футболиста на игру
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
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25 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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