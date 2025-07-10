Мусаев рассказал, как сейчас Галицкий относится к мечте об 11 воспитанниках клубной академии на поле в первой команде

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в интервью обозревателю «СЭ» рассказал, как сейчас владелец клуба Сергей Галицкий относится к своей давней мечте об 11 воспитанниках клубной академии на поле в первой команде.

— Считается, что Галицкий всегда был одержим идеей 11 выпускников академии в основе. После вашего первого назначения главным тренером первой команды он говорил, что вы будете делать акцент на ваших воспитанниках. Но сейчас мы видим в основе Агкацева, Сперцяна, Черникова и... вас. Такая мечта неосуществима в принципе? Даже сейчас, когда выбор легионеров резко сузился по понятным причинам?

— Думаю, слово «одержим» сюда не подходит. Если бы Сергей Николаевич был чем-то одержим, то эта идея была бы давно реализована. И не в одном матче, когда такое уже было. У него нет никакой одержимости, и эта тема, мне кажется, раздувается. Сейчас он считает, что соотношение идеальное. Три твердых игрока основы, тренер — тоже свой воспитанник.

Да, хотелось бы, чтобы пропорция потихоньку менялась в сторону наших ребят, но сейчас ситуация такая. Здесь Сергей Николаевич, поверьте, очень спокоен и вообще на эту тему не говорит. Он очень любит академию, хотел бы, чтобы в основе было больше ее игроков, но считает, что все должно быть по спортивному принципу. Будут они сильнее легионеров — станет так. Возможно, когда-то вектор клуба поменяется. Но сейчас никто об этом не тревожится, все наслаждаются процессом и тем, что сегодня мы чемпионы.