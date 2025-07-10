Мусаев рассказал, просил ли его когда-нибудь Галицкий поставить или не поставить какого-то футболиста на игру
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в интервью обозревателю «СЭ» рассказал, просил ли его когда-нибудь Сергей Галицкий поставить или не поставить какого-нибудь футболиста на игру и как он относится к представлению, будто в действительности главный тренер «быков» — именно их владелец.
— Вам, кстати, обидно читать и слышать клише, что главный тренер «Краснодара» — Галицкий?
— Меня уже невозможно ничем обидеть, что бы ни прочитал. Не могу расстроиться из-за чьих-то слов.
— С какого момента у вас такая толстая кожа? Или она была с самого начала?
— Вы знаете, что я не был большим футболистом, начинал с детского футбола, с первых шагов. В Краснодаре было много и больших игроков, и сильных тренеров. И если бы я кого-то слушал, задумывался: «А смогу ли?», то и не начал бы нормально работать.
Поэтому хоть и отношусь к другим людям и их мнениям с уважением, но всю жизнь иду своим путем. И мне плевать, кто и что думает по этому поводу. В лицо при встрече мне никто ничего не может сказать и никогда в жизни не говорил. А если кто-то говорит и ты обращаешь на это внимание, то быстро закончишь. Поэтому я сейчас, во-первых, мало читаю, когда идет сезон, а во-вторых, даже если что-то попадется мне на глаза, то на сто процентов не выбьет из равновесия.
— Евгений Гинер рассказывал, что только однажды за все годы попросил Слуцкого о том, чтобы игрок был в составе, — дать шанс воспитаннику академии Георгию Щенникову на протяжении игр десяти, чтобы посмотреть, готов ли он к основе. А Галицкий просил вас поставить или не поставить какого-то игрока на матч?
— Нет. У нас были расхождения по игрокам: в кого-то я верил больше, а он меньше, и наоборот. Потом жизнь все расставляла по своим местам. Мы всегда все обсуждаем глобально, но, когда конкретно кого ставить, это уже абсолютно моя прерогатива.
— При расхождениях кто оказывался прав? И по кому они были?
— Конкретизировать будет некорректно. А по последнему, когда мы разошлись во мнениях, прав оказался Сергей Николаевич. Этот футболист уже покинул команду.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0