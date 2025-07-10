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10 июля 2025, 08:30

Мусаев рассказал, просил ли его когда-нибудь Галицкий поставить или не поставить какого-то футболиста на игру

Игорь Рабинер
Обозреватель

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в интервью обозревателю «СЭ» рассказал, просил ли его когда-нибудь Сергей Галицкий поставить или не поставить какого-нибудь футболиста на игру и как он относится к представлению, будто в действительности главный тренер «быков» — именно их владелец.

— Вам, кстати, обидно читать и слышать клише, что главный тренер «Краснодара» — Галицкий?

— Меня уже невозможно ничем обидеть, что бы ни прочитал. Не могу расстроиться из-за чьих-то слов.

— С какого момента у вас такая толстая кожа? Или она была с самого начала?

— Вы знаете, что я не был большим футболистом, начинал с детского футбола, с первых шагов. В Краснодаре было много и больших игроков, и сильных тренеров. И если бы я кого-то слушал, задумывался: «А смогу ли?», то и не начал бы нормально работать.

Поэтому хоть и отношусь к другим людям и их мнениям с уважением, но всю жизнь иду своим путем. И мне плевать, кто и что думает по этому поводу. В лицо при встрече мне никто ничего не может сказать и никогда в жизни не говорил. А если кто-то говорит и ты обращаешь на это внимание, то быстро закончишь. Поэтому я сейчас, во-первых, мало читаю, когда идет сезон, а во-вторых, даже если что-то попадется мне на глаза, то на сто процентов не выбьет из равновесия.

— Евгений Гинер рассказывал, что только однажды за все годы попросил Слуцкого о том, чтобы игрок был в составе, — дать шанс воспитаннику академии Георгию Щенникову на протяжении игр десяти, чтобы посмотреть, готов ли он к основе. А Галицкий просил вас поставить или не поставить какого-то игрока на матч?

— Нет. У нас были расхождения по игрокам: в кого-то я верил больше, а он меньше, и наоборот. Потом жизнь все расставляла по своим местам. Мы всегда все обсуждаем глобально, но, когда конкретно кого ставить, это уже абсолютно моя прерогатива.

— При расхождениях кто оказывался прав? И по кому они были?

— Конкретизировать будет некорректно. А по последнему, когда мы разошлись во мнениях, прав оказался Сергей Николаевич. Этот футболист уже покинул команду.

Мурад Мусаев и&nbsp;его супруга после победы &laquo;Краснодара&raquo; в&nbsp;чемпионате России-2024/25.«Курьером можно заработать больше, чем детским тренером. Но в футболе сбываются мечты». Большое интервью Мусаева

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Мурад Мусаев
ФК Краснодар
Сергей Галицкий
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Мусаев рассказал, как сейчас Галицкий относится к мечте об 11 воспитанниках клубной академии на поле в первой команде

Мусаев рассказал, кому посвятил золото чемпионата России
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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