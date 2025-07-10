Мусаев рассказал, просил ли его когда-нибудь Галицкий поставить или не поставить какого-то футболиста на игру

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в интервью обозревателю «СЭ» рассказал, просил ли его когда-нибудь Сергей Галицкий поставить или не поставить какого-нибудь футболиста на игру и как он относится к представлению, будто в действительности главный тренер «быков» — именно их владелец.

— Вам, кстати, обидно читать и слышать клише, что главный тренер «Краснодара» — Галицкий?

— Меня уже невозможно ничем обидеть, что бы ни прочитал. Не могу расстроиться из-за чьих-то слов.

— С какого момента у вас такая толстая кожа? Или она была с самого начала?

— Вы знаете, что я не был большим футболистом, начинал с детского футбола, с первых шагов. В Краснодаре было много и больших игроков, и сильных тренеров. И если бы я кого-то слушал, задумывался: «А смогу ли?», то и не начал бы нормально работать.

Поэтому хоть и отношусь к другим людям и их мнениям с уважением, но всю жизнь иду своим путем. И мне плевать, кто и что думает по этому поводу. В лицо при встрече мне никто ничего не может сказать и никогда в жизни не говорил. А если кто-то говорит и ты обращаешь на это внимание, то быстро закончишь. Поэтому я сейчас, во-первых, мало читаю, когда идет сезон, а во-вторых, даже если что-то попадется мне на глаза, то на сто процентов не выбьет из равновесия.

— Евгений Гинер рассказывал, что только однажды за все годы попросил Слуцкого о том, чтобы игрок был в составе, — дать шанс воспитаннику академии Георгию Щенникову на протяжении игр десяти, чтобы посмотреть, готов ли он к основе. А Галицкий просил вас поставить или не поставить какого-то игрока на матч?

— Нет. У нас были расхождения по игрокам: в кого-то я верил больше, а он меньше, и наоборот. Потом жизнь все расставляла по своим местам. Мы всегда все обсуждаем глобально, но, когда конкретно кого ставить, это уже абсолютно моя прерогатива.

— При расхождениях кто оказывался прав? И по кому они были?

— Конкретизировать будет некорректно. А по последнему, когда мы разошлись во мнениях, прав оказался Сергей Николаевич. Этот футболист уже покинул команду.