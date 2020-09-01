Мусаев прокомментировал итоги жеребьевки Лиги чемпионов для «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал итоги жеребьевки четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов. Кубанскому клубу предстоит встретиться с победителем пары ПАОК — «Бенфика».

— Мы понимаем, что на стадии плей-офф Лиги чемпионов все соперники — высокого уровня, — приводит пресс-служба «Краснодара» слова Мусаева. — В противостоянии «Бенфики» и ПАОКа фаворитами являются португальцы, обладающие игроками топ-уровня: Винисиус, Вайгль, Эвертон, Фертонген... Плюс вернулся тренер Жорже Жезус. Но и ПАОК традиционно силен, что уже продемонстрировал, пройдя «Бешикташ». Там все решит один матч, исход может быть любым. При любом раскладе нас ждет интересное испытание, большие матчи в истории «Краснодара». Мы уверены в себе и отдадим все силы, чтобы пройти в групповой раунд Лиги чемпионов.

Матчи четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов пройдут 22-23 сентября и 29-30 сентября. «Краснодар» проведет первый матч на своем поле.