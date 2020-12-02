Мусаев дисквалифицирован на один матч

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев получил дисквалификацию на один матч, сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц. Специалист был удален в матче 16-го тура Тинькофф чемпионата России против «Химок» (0:1).

«Мусаев демонстративно выражал несогласие с действиями судьи, — цитирует Григорьянца ТАСС. — Мы получили рапорт от судьи, в котором было сказано, что в словах Мусаева не было нецензурных и оскорбительных выражений. Поэтому мы ограничились одним матчем дисквалификации Мусаева».

Таким образом, Мусаев пропустит матч 17-го тура чемпионата России против «Ротора». Эта игра состоится 5 декабря в Краснодаре и начнется в 19.00 по московскому времени.