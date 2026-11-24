«Он что, думал, мы в тапочках приедем играть?» Как Ширко уничтожил «Аякс» и Ван дер Сара

Сегодня Александру Ширко — 50 лет .

Юбилей Александра Ширко — отличный повод вспомнить, пожалуй, самый яркий матч в карьере нападающего «Спартака».

Красно-черная форма «Спартака»

3 марта 1998 года. Амстердам. Первый матч четвертьфинала Кубка УЕФА. «Аякс» — «Спартак».

Какие имена в составе голландского гранда! Эдвин ван дер Сар, братья де Бур, Данни Блинд, Микаэль Лаудруп, Шота Арвеладзе, Тиджани Бабангида.

А команда Олега Романцева три месяца не проводила официальных матчей. Сомнений в том, кто является фаворитом этой пары, у большинства специалистов не возникало.

Любопытная история произошла еще в подтрибунном помещении. Вот как ее вспоминал Ширко:

— Пока ожидали в туннеле приглашения на поле, Андрей Тихонов как капитан всех похлопывал и подбадривал: «Все будет хорошо! Только спокойствие! Еще раз повторяю, играем спокойно!» Я с Валей Кечиновым стоял, он мне улыбнулся и подмигнул — не робей, мол. В это время голландцы подошли. Ван дер Сар тут же почему-то на бутсы мои уставился, потом на бутсы Вали. Смотрел так, будто впервые в жизни бутсы видел. Меня даже зло взяло. Он что, думал, мы в тапочках приедем играть? Хотя, может, просто хотел узнать, на каких шипах мы собираемся играть. В общем, вспыхнул я и тут же успокоился, что на пользу пошло.

Между тем болельщики «Спартака» были немало удивлены, увидев свою команду в непривычных красно-черных полосатых футболках.

Как выяснилось, администратор москвичей Александр Хаджи специально заказал к этому матчу два комплекта формы — полностью красный и красно-черный. Делегат УЕФА на утреннем совещании остановился на втором варианте.

У Егора Титова, кстати, возникли неприятные ассоциации.

— Я на цвет обратил внимание, лишь когда выходил из раздевалки перед игрой. Мне тут же вспомнился злополучный матч с «Монако», в котором «Спартак» играл в синей форме и потерпел фиаско со счетом 1:4. Однако меня успокоил тренер Самохин: «Егор, не волнуйся, мы выиграем — 1:0».

Первую голевую атаку начал Горлукович

Хозяева с первых минут принялись искать бреши в обороне москвичей. Особенно активен был Арвеладзе. Но как же здорово «Спартак» выбегал в контратаки!

Первую результативную комбинацию начал 36-летний Сергей Горлукович. А дальше молодые воспитанники спартаковского футбола продемонстрировали голландцам, что такое игра в одно касание.

Слово Ширко:

— На поле освоился быстро. Когда первый гол забивали, сначала Горлукович отнял у кого-то мяч и дал его Кечинову. За ним побежали я и Егор Титов. Смотрю, мы идем вместе и защитники нас всех сразу кроют. Надо, думаю, влево уйти, чтоб растянуть их. Ну очень красиво все вышло. Кечинов сделал ложный замах и неожиданно оставил мяч пяткой Егору. Тот в создавшийся между защитниками разрез тут же мне мяч и перевел. Решил бить без обработки. Со стороны казалось, что я просто ногу подставил, но я нормально бил, правда, без замаха.

0:1!

Перед самым перерывом москвичи могли забить и второй мяч. Бузникин, Аленичев и Титов выскочили на одного защитника «Аякса». Увы, Максим запоздал с передачей Дмитрию, который оказался в офсайде.

А вскоре после возобновления игры Ширко оформил дубль. На сей раз атаку начал Хлестов. Защитник сделал передачу вдоль бровки Титову, Егор совершил рейд по флангу и левой ногой переправил мяч в центр штрафной. Ширко снова опередил голландских защитников!

— И второй гол почти такой же получился. Егор потрясающий пас мне выдал. Все рассчитал до сантиметра, мяч, что называется, лег на ногу, — рассказывал форвард.

Правда, вскоре ошибся Тихонов, потерявший мяч вблизи собственной штрафной. Арвеладзе сократил разрыв в счете.

— Единственное, что подпортило настроение, — это моя ошибка, после которой Арвеладзе забил гол, — сокрушался Андрей. — Нужно было выбить мяч подальше, но я почему-то захотел сохранить его в игре. В результате потеря и — 1:2.

Теперь ван дер Сар научится произносить фамилию Кечинов

Тяжелейший отрезок матча пережили москвичи. Филимонов в шпагате отразил удар головой Витчге с близкого расстояния, достал из дальнего угла мяч после удара Франка де Бура, заблокировал выход к воротам Маккарти.

А Горлукович, получивший повреждение еще в первом тайме, две трети встречи провел с открытой раной на стопе. Уже после игры защитнику наложили швы.

Отбившись, спартаковцы организовали еще одну великолепную атаку. Цымбаларь — Аленичев — Кечинов. Последний поймал ван дер Сара на противоходе и поразил ближний угол.

3:1!

— Если до игры ван дер Сар, возможно, и не знал фамилию Кечинов, то теперь, уверен, голландец научится произносить ее правильно. Такие матчи — на всю жизнь, — заявил после финального свистка Валерий.

А вот что сказал корреспонденту «СЭ» главный герой встречи.

— Чувствуете себя героем матча?

— Героем? Вряд ли. Все ребята здорово потрудились на результат, а я лишь завершил их усилия.

— А результат стал для вас неожиданным?

— Да. Честно говоря, ничья представлялась мне пределом мечтаний, но получилось все намного лучше.

Не ожидал подобного исхода и Титов:

— Большинство прогнозов было не в нашу пользу: говорили, что «Спартак» не готов физически, что оборона наша — проходной двор. Однако игра опровергла эти высказывания. Если я скажу, что ожидал такого результата, это будет неправдой. Предполагал, что матч завершится вничью — 1:1 или 0:0.

А когда Егора вновь спросили о необычной форме «Спартака», полузащитник ответил:

— Сегодня мы играли в «милановских» цветах и, по-моему, выглядели ничуть не хуже итальянского суперклуба.

На следующий день голландская газета De Telegraaf отдала должное команде Романцева:

«Москвичи играют впереди лучше, чем киевское «Динамо». Да, у них нет таких звезд, как Шевченко или Ребров, но они сильны командным духом. На поле мы видели машину из 10 человек, способную комбинировать на самом высоком уровне».

В ответном матче в Москве «Спартак» вновь оказался сильнее «Аякса» — 1:0. И опять автором победного гола стал Ширко!