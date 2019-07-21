Мурило: "Тренер сказал, чтобы я спокойно работал и раскрывал свой потенциал"

Новичок "Локомотива" Мурило рассказал о том, как происходил его переход из "Крузейро" в московский клуб.

– В Тулоне проходил международный турнир, где я играл в составе молодежной сборной Бразилии, – цитирует Мурило клубный журнал москвичей. – Про российскую премьер-лигу я уже знал. Мой брат очень любит футбол – вместе с ним мы смотрели несколько матчей чемпионата России. Ведущие команды – "Локомотив", "Спартак", "Зенит" и ЦСКА – известны в Бразилии. Также о России мне рассказывали Педро Роша и Витиньо, которые играли в РПЛ. Все отзывались о вашей стране в позитивном ключе. Знакомые в премьер-лиге остались и сейчас – Айртон и "Спартака", Раванелли из "Ахмата".

– К "Локомотиву" ты присоединился на сборах в Австрии. Помнишь свой первый разговор с Семиным?

– После подписания контракта улетел в Бразилию, чтобы уладить дела. Через несколько дней приехал на сбор в Австрию. Тренер сказал, чтобы я спокойно работал и раскрывал свой потенциал. Заверил, что все в клубе будут тепло ко мне относиться. Потом представил меня команде и все время повторял, что необходимо много работать.

– С кем в команде больше всего общаешься?

– Из-за языкового барьера – с Гильерме и Эдером. Они сильно помогают мне в бытовых вещах и подсказывают на поле. Также отмечу нашего переводчика Мурата, который доносит до меня мысли тренера на теоретических занятиях. Например, на сборах Семин говорил о компактности между линиями. Так что я с каждой тренировкой все лучше понимаю, что именно требует от команды тренер. В обороне у "Локомотива" собраны серьезные футболисты, но конкуренция мне только на руку.​