Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев - о матче с ЦСКА (2:0) в 26-м туре чемпионата России.

- Рад победе, это самое главное на сегодняшний день, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер". - ЦСКА - хорошая команда, они играют всегда с давлением, с преимуществом. Возможно, мы сыграли немного по счету, но мы хорошо оборонялись. Под давлением со стороны ЦСКА мы сыграли очень уверенно. Я говорил, что организация выйдет на первый план, это и решило исход матча. Фьолусон провел отличный матч. Нельзя выделить заднюю или среднюю линии - все хорошо оборонялись. Очень важно было сегодня заработать три очка.

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