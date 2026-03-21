Шпилевский — о крупном поражении от «Краснодара»: «Результат отражает разницу в классе»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:5) в 22-м туре РПЛ.

«Поздравляю «Краснодар». Я думаю, здесь результат, к сожалению, отражает разницу в классе. Одна команда борется за чемпионство, вторая команда борется за выживание. «Краснодару» удачи. И я думаю, что команда заслуживает еще раз самых верхних позиций», — сказал Шпилевский на пресс-конференции.

«Пари НН» с 20 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. Краснодар» (49 очков) продолжает лидировать в чемпионате России.

Мария Захарян