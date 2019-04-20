23:58 20 апреля | Футбол — РПЛ

Мурад Мусаев: "Несмотря на "Зенит", "Краснодар" не отошел от своей игры"

3
Обсудить

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев был очень расстроен поражению от "Зенита" (2:3) в матче 24 тура российской премьер-лиги, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова. Петербужцы забили победный мяч в добавленное время.

– Хотелось бы поблагодарить болельщиков, которые заполнили стадион, поддерживали нас, – отметил Мусаев. – Мы расстроены, что не смогли вырвать победу. Была открытая игра, практически без пауз. Радует, что, несмотря на силу соперника, мы не отошли от своей игры. Расстроены что не смогли добиться положительного результата.

– "Краснодар" снова подвели угловые. Нет ли ощущения, что эту работу надо пересмотреть?

– Нет. Посмотрите, сколько у "Зенита" игроков играет хорошо головой, У нас команда не такая высокая. Иванович, Дзюба, Азмун, Ракицкий – они хороши в воздухе. Но у нас есть свой стиль. В моменте с голом Дзюба смог продавить Мартыновича. Но он так же может продавить любого защитника.

– В какой мере повлияло отсутствие Каборе?

– Кадровые проблемы очень серьезно влияют на то, что происходит после нового года. Потерю Ари и Каборе мы не можем восполнить. Теперь еще потеряли Перейру и Шапи.

– Первые 20 минут "Зенит" мог забить 3 мяча. Что происходило с "Краснодаром" в это время?

– Это уже третья игра такая. Мы действовали закрепощенно с "Крыльями", и только гол в концовке принес победу, так и с "Динамо", где в концовке смогли отыграться. Каждый футболист хочет стать чемпионом, но иногда это желание мешает, сковывает, команде не идет это на пользу. Мы пытаемся раскрепостить игроков.

– Как оцените игру Уткина?

– Много вариантов у нас не было. Решили не тасовать людей по позициям, потому оставили Уткина на своей позиции. Видно, что ему еще не хватает игр такого уровня, но это большой опыт для него.

Краснодар - Зенит

 

Опрос

"Зенит" победил "Краснодар", "Локо" и ЦСКА сыграли вничью. Питер - чемпион?
Обсудить
голосовать
3
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 24-й тур. "Локо" – ЦСКА, "Краснодар" – "Зенит" и другие матчи
Материалы других СМИ