Мурад Мусаев: "Несмотря на "Зенит", "Краснодар" не отошел от своей игры"

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев был очень расстроен поражению от "Зенита" (2:3) в матче 24 тура российской премьер-лиги, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова. Петербужцы забили победный мяч в добавленное время.

– Хотелось бы поблагодарить болельщиков, которые заполнили стадион, поддерживали нас, – отметил Мусаев. – Мы расстроены, что не смогли вырвать победу. Была открытая игра, практически без пауз. Радует, что, несмотря на силу соперника, мы не отошли от своей игры. Расстроены что не смогли добиться положительного результата.

– "Краснодар" снова подвели угловые. Нет ли ощущения, что эту работу надо пересмотреть?

– Нет. Посмотрите, сколько у "Зенита" игроков играет хорошо головой, У нас команда не такая высокая. Иванович, Дзюба, Азмун, Ракицкий – они хороши в воздухе. Но у нас есть свой стиль. В моменте с голом Дзюба смог продавить Мартыновича. Но он так же может продавить любого защитника.

– В какой мере повлияло отсутствие Каборе?

– Кадровые проблемы очень серьезно влияют на то, что происходит после нового года. Потерю Ари и Каборе мы не можем восполнить. Теперь еще потеряли Перейру и Шапи.

– Первые 20 минут "Зенит" мог забить 3 мяча. Что происходило с "Краснодаром" в это время?

– Это уже третья игра такая. Мы действовали закрепощенно с "Крыльями", и только гол в концовке принес победу, так и с "Динамо", где в концовке смогли отыграться. Каждый футболист хочет стать чемпионом, но иногда это желание мешает, сковывает, команде не идет это на пользу. Мы пытаемся раскрепостить игроков.

– Как оцените игру Уткина?

– Много вариантов у нас не было. Решили не тасовать людей по позициям, потому оставили Уткина на своей позиции. Видно, что ему еще не хватает игр такого уровня, но это большой опыт для него.